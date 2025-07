Lavoro, Rizzetto (FdI): “Politica si unisca sotto la bandiera sicurezza”

(Adnkronos) – E' "compito del legislatore, al netto delle bandiere politiche, unirsi sotto la bandiera della sicurezza. E se soltanto un ragazzo o una ragazza sapranno dire dei no, nei prossimi anni, rispetto ad un rischio, ad un percorso non certificato, ad un carico sospeso, penso che il compito del legislatore sarà stato degnamente celebrato”. Così Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, intervenendo in collegamento al seminario 'La cultura della sicurezza nei cantieri' organizzato dall'ordine degli Ingegneri di Milano e dalla Consulta regionale (Croil). “Stiamo portando avanti la ‘Carta di Lorenzo’”, ha poi affermato il deputato riferendosi al documento in memoria di Lorenzo Parelli, studente di 18 anni vittima nel 2022 di un incidente nell’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Un memorandum, sottoscritto nel 2023 dalla famiglia di Lorenzo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme a scuole, imprese, sindacati e altre istituzioni, presentato lo scorso anno alla Camera dei deputati dall’onorevole Rizzetto con l’intenzione di promuovere un maggiore coinvolgimento dei giovani nei percorsi formativi in azienda previsti dal sistema educativo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)