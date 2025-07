Kate Middleton omaggia la moda francese per la visita di Macron

(Adnkronos) – Per la prima volta nei suoi 14 anni da reale, duchessa prima e principessa poi, Kate Middleton ha scelto di vestire Dior. Un outfit rosa cipria sicuramente destinato a rimanere negli annali e che già in tantissimi stanno apprezzando sui social. "La principessa Catherine sembra una rosa inglese in Dior", "La principessa è stupenda in Dior", "Questo look sembra uscito dai libri di moda", sono alcuni dei commenti lasciati sotto il video ufficiale pubblicato dal profilo di Kensington Palace. La scelta della maison non è affatto casuale ovviamente. La principessa ha scelto di omaggiare così il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, in visita di Stato nel Regno Unito. Per il suo esordio in Dior, Kate Middleton ha scelto una giacca rosa, rivisitata nel 2024 da Maria Grazia Chiuri sulla base del modello originale del 1947, e una lunga gonna di tulle dello stesso colore. A completare il look un cappellino della modista Jess Collett e i gioielli che porta spesso ultimamente: la collana di perle appartenuta alla regina Elisabetta e gli orecchini di perle con forma a goccia appartenuti a Lady Diana. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)