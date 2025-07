Incendio a Fiumicino, colonna di fumo nero alta chilometri visibile in tutta Roma Sud

(Adnkronos) – Un vasto incendio è scoppiato a Fiumicino nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio. Le fiamme sono divampate in via della Corona Boreale, alle spalle del centro commerciale Da Vinci, e hanno coinvolto un deposito riconducibile alla ditta Paoletti Ecologia, fa sapere in una nota il Comune di Fiumicino. "Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile per contenere e domare l’incendio. Presente la polizia locale di Fiumicino, impegnata nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area – conclude il Comune – E’ stata disposta la chiusura temporanea di via Corona Boreale all’altezza di via Idra, nonché un ulteriore tratto della stessa via all’altezza del punto vendita Arcaplanet, dietro il centro commerciale". L'alta nube di fumo nero era visibile per chilometri e ha invaso la zona di Roma Sud: Malagrotta, Dragona, Acilia, Piana del Sole, Ponte Galeria, Dragoncello, Spinaceto e Vitinia. – —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)