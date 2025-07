Funghi velenosi per cena, donna colpevole di triplice omicidio

(Adnkronos) – Una donna australiana, Erin Patterson, è stata giudicata colpevole di triplice omicidio, quello dei suoceri e della zia del marito, ai quali per cena aveva cucinato un piatto con manzo e funghi velenosi. La sentenza è stata emessa dalla Corte Suprema dello stato di Victoria al termine di un processo durato undici settimane. I fatti risalgono al luglio del 2023 e la casalinga è stata giudicata colpevole anche di aver tentato di uccidere il marito da cui era separata, Ian Wilkinson, sopravvissuto alla cena dopo aver trascorso settimane in ospedale. La polizia aveva incriminato Patterson nel novembre 2023 per la cena letale che aveva organizzato nella sua casa di Leongatha, nella regione di Gippsland, nel sud-est di Victoria, più di tre mesi prima, il 29 luglio. Stando a quanto emerso dal processo, a tutti e quattro gli ospiti è stato diagnosticato un avvelenamento da fungo amanita. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)