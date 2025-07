Dazi Usa, tariffe di Trump in vigore da primo agosto se non ci sono accordi

(Adnkronos) –

I dazi di Donald Trump nella versione originale entreranno in vigore il primo agosto se non ci saranno accordi tra gli Stati Uniti e gli altri paesi. Le tariffe sono state sospese fino al 9 luglio, ora il segretario al Tesoro americano Scott Bessent annuncia la nuova possibile svolta. I dazi, senza fumata bianca, a partire dal primo agosto 'torneranno al livello del 2 aprile'', quando Trump ha svelato la celeberrima tabella con le cifre relative a quasi tutti i partner commerciali. Il presidente degli Stati Uniti, dice Bessent alla Cnn, "scriverà agli alleati per dire loro che, senza un accordo sui dazi, si tornerà ai livelli tariffari del 2 aprile''. ''Ci sono stati progressi'' nelle trattative con l'Unione europea che ''stanno procedendo'', aggiunge il segretario al Tesoro. ''Saremo molto impegnati nelle prossime 72 ore. Penso che vedremo molti accordi molto presto'', aggiunge.