“Ho il cancro”, il campione truffa i fan: cavo dell’iPhone nel naso per fingere malattia

(Adnkronos) – Si è infilato un cavo dell'iPhone nel naso, ha finto di essere malato di cancro e ha raccolto migliaia di euro con una truffa durata anni. Il protagonista della vicenda è DJ Carey, uno dei nomi più noti dell'hurling, sport irlandese che si gioca all'aperto ed è parente dell'hockey. Carey, 54 anni e un palmares stellare con il Kilkenny, tra il 2014 e il 2022 ha inscenato una deplorevole recita che ha ingannato centinaia – se non migliaia – di persone, compreso il magnate irlandese Denis O'Brien. Carey si è spacciato per malato di cancro, pubblicando anche video che avrebbero attestato la sua condizione. In una clip, l'uomo si è presentato sdraiato sul letto con il cavo per l'ossigeno nel naso. In realtà, si è scoperto poi, il cavo era quello di un cariabetterie per smartphone. I media irlandesi riferiscono che Carey deve fronteggiare 21 capi d'accusa, si è dichiarato colpevole in aula e conoscerà la sentenza del processo il prossimo 29 ottobre. L'uomo rimane libero su cauzione, mentre i suoi legali evidenziano la presenza di reali patologie cardiache in un quadro medico definito complesso, al di là della truffa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)