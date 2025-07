Formula 1, Hamilton domina la prima sessione di libere a Silverstone

(Adnkronos) – Sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone di Formula 1. Per la prima volta dal suo arrivo in Ferrari, Lewis Hamilton chiude davanti a tutti, con il miglior tempo (1'26''892) e un'ottima simulazione del passo gara con la SF-25. Dietro di lui subito le McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri. Quarto Charles Leclerc in questa prima uscita del weekend britannico. Quinto Russell, nono Antonelli con la Mercedes, davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)