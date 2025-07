Papa a sorpresa a Castel Gandolfo, la trasferta di Leone “per esaminare lo stato dei lavori”

(Adnkronos) – Papa Prevost a Castel Gandolfo a sorpresa. A quanto apprende l’Adnkronos il Pontefice nel tardo pomeriggio è arrivato da uno degli ingressi delle Ville Pontificie – dove è schierato un imponente cordone di polizia – per un sopralluogo dell’ultima "per esaminare lo stato dei lavori". Da domenica – dopo l’Angelus – Papa Leone sarà a Castel Gandolfo per un periodo di vacanza. Il Pontefice soggiornerà a Villa Barberini in pianta stabile sino a domenica 20 luglio per poi farvi ritorno a Ferragosto. Mercoledì prossimo al Borgo Laudato sì a Castel Gandolfo terrà la prima messa ‘green’. Era da dodici anni che nella residenza estiva dei pontefici mancava il Papa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)