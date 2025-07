Oca vince il Palio di Siena oggi 3 luglio 2025

(Adnkronos) – L'Oca ha vinto il Palio di Siena di oggi, 3 luglio 2025. Tittia, in sella a Diodoro, ha trionfato nella corsa dominata dall'inizio alla fine. Quattro cavalli sono arrivati scossi al traguardo. Dopo circa un'ora di attesa, con 5 tentativi andati a vuoto, la corsa è scattata quando Valdimontone – la contrada di rincorsa – è entrata tra i canapi. L'Oca ha preso il comando sin dai primi metri e ha fatto il vuoto rispetto alla concorrenza. La caduta di 4 fantini – compreso quello di Valdimontone, unico a insidiare l'Oca fino al terzo giro – ha consentito a Tittia di gestire senza patemi le fasi finali della corsa. Il fantino ha centrato così l'undicesima vittoria della carriera, la sesta nelle ultime 9 corse e la quarta con l'Oca. Al via c'erano 10 contrade: cinque estratte a sorte (Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera), cinque di diritto (Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva, Istrice). Non partecipano Aquila, Civetta, Giraffa, Leocorno, Nicchio, Onda e Torre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)