Natalità, Ali (Organon): “Essenziale investire in resilienza demografica”

(Adnkronos) – "Questa è una ricerca molto importante, perché dimostra la necessità di investire in quella che definiamo 'resilienza demografica', ovvero la capacità di aumentare il tasso di fertilità in Italia. Ma l’Italia non è sola: anche il resto del mondo sviluppato si trova in una situazione simile. Per affrontarla, è necessario un investimento costante. Voglio lodare il governo italiano per le iniziative messe in atto, in particolare per quelle che aiutano le donne a pensare con serenità alla maternità". Così Kevin Ali, Ceo Organon, commenta i risultati dello studio 'Valutazione dell’effetto dell’incremento della natalità sulla sostenibilità dell’attuale sistema di welfare' realizzato da Spher (Social and Public Health Economic Research) e presentato oggi a Roma, durante l’evento 'Denatalità e sostenibilità del sistema di welfare'. "Siamo pronti a collaborare con il governo italiano – aggiunge Ali – Abbiamo finanziato questo studio proprio per dimostrare che servono molteplici azioni, coordinate e continue, per invertire una tendenza che altrimenti avrà gravi conseguenze. Occorre una visione a lungo termine – rimarca – Il nostro impegno si concentra sulla ricerca e sviluppo in ambiti specifici per la salute femminile – come emorragia post-parto, endometriosi, ovaio policistico – e in patologie che colpiscono in modo sproporzionato le donne, come l’emicrania, che in Italia interessa 6 milioni di persone, il 70% delle quali, donne". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)