Napoli, due anziani fratelli trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) – Due anziani fratelli trovati morti in un appartamento in via Santo Spirito ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Sul posto la Polizia di Stato, che sta eseguendo i primi rilievi. Le vittime sono due fratelli di 76 e 80 anni. Secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio. Tutto sarebbe maturato per una lite legata a dinamiche familiari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)