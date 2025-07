Lazio, l’ex falconiere Bernabé sbarca su Onlyfans. L’annuncio in un video

(Adnkronos) –

Juan Bernabé sbarca su Onlyfans. L'ex falconiere della Lazio ha dato l'annuncio con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram oggi, giovedì 3 luglio: "Su OnlyFans – dice – mi vedrete completamente nudo. Vi mostrerò come funziona una protesi peniena. Per me nudità è normalità, non c'è niente di male in quello che faccio". E ancora: "Voglio che tutti sappiano come funziona una protesi del genere. C'è curiosità, quindi parlerò del pre e del post operazione e della disfunzione erettile. Fate un passo avanti, tornate alla giovinezza sessuale". L'ex falconiere ha dato l'annuncio a modo suo, condividendo uno scenografico video con il Colosseo sullo sfondo, in cui scorrono le foto degli articoli di giornali e siti web che negli ultimi mesi hanno raccontato la storia della sua protesi peniena, anche quella condivisa al tempo sui social con immediate reazioni. Bernabé era stato subito licenziato dalla Lazio e poi sfrattato da Formello (con provvedimento dello scorso 28 giugno). "Non ho fatto niente di male" aveva ripetuto più volte. "Il sesso fa bene e bisogna conoscere certi strumenti". Nel video pubblicato oggi, Bernabé ha parlato anche del presidente della Lazio Claudio Lotito: "Questo personaggio che avete alle spalle ha distrutto la mia carriera e ha cambiato la mia vita a livello professionale ed emotivo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)