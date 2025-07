Lavori edili nelle carceri, si indaga per corruzione: perquisizioni in tutta Italia

(Adnkronos) – Sono in corso perquisizioni della Guardia di finanza in tutta Italia per un’indagine della procura di Milano su lavori edili all’interno delle carceri. Al provveditorato regionale per la Lombardia i finanzieri del nucleo Pef, coordinati dalle pm di Milano Giovanna Cavalleri e Giancarla Serafini, stanno acquisendo documentazione sull’affidamento e l’esecuzione dei lavori. Le ipotesi di reato – a quanto si apprende – sono corruzione, turbata libertà degli incanti e falso in atto pubblico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)