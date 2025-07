Finlandia, attacco con coltello in centro commerciale: diversi feriti. Un arresto

(Adnkronos) – Attimi di terrore a Tampere, in Finlandia. Diverse persone sono state accoltellate nei pressi di un centro commerciale, riferiscono i media locali, precisando che una persona è stata arrestata. Tutto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Ratina. Al momento non è chiaro quante siano le persone che sono state colpite. Un comunicato della polizia precisa che "la situazione non costituisce più un pericolo". E aggiunge che "alle vittime vengono assicurati i primi soccorsi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)