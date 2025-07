Djokovic-Evans oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vedere il match

(Adnkronos) –

Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2025 per il secondo turno del torneo. Oggi, giovedì 3 luglio, l'ex numero uno al mondo affronta sul Centrale Daniel Evans, a Londra con wild card. Il britannico ha battuto il connazionale Jay Clarke nel turno precedente, mentre il serbo ha eliminato il francese Alexandre Muller. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming

. Il match tra Djokovic ed Evans

inizierà intorno alle 14:30 sul Centrale. Tra i due c'è un solo precedente, risalente al agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo nel 2021. La curiosità è che quel giorno a vincere fu il britannico Evans, oggi numero 154 del ranking Atp.

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.