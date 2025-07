Calcio a 5: successo per la 32esima edizione della Volvo Cup C5 Csen

Mercoledì 2 luglio negli impianti sportivi di Ellera-Chiugiana, si sono svolte le finali della 32ª edizione della Volvo Cup C5 2024-2025, organizzata dal Csen. Per il terzo e quarto posto si sono affrontate le squadre della società Pieve di Campo e del TC Chiugiana, con la vittoria di quest’ultima. La finale per il primo e secondo posto ha visto sfidarsi le compagini di Papò Ristorante Valfabbrica e Casenuove. La vittoria finale è andata a Papò Ristorante Valfabbrica, che si è aggiudicata per la prima volta la 32ª edizione della Volvo Cup C5 Csen.

Numerose le squadre partecipanti a questo evento, ormai uno dei più importanti della nostra provincia. Nel corso della serata sono state premiate le migliori società e gli atleti che si sono distinti durante il torneo. Gli splendidi e numerosi premi messi a disposizione dall’organizzazione sono stati consegnati dal presidente dello Csen Comitato Provinciale di Perugia, Giuliano Baiocchi. Una menzione particolare va all’ideatore e organizzatore del torneo, Andrea Cesarini, che con passione e disponibilità ha contribuito a fare di questa manifestazione il più bel torneo di Perugia e dintorni, dando appuntamento alla prossima edizione 2025-2026.