Zverev choc dopo il ko a Wimbledon: “Mi sento solo nella vita, sono vuoto”

(Adnkronos) – Parole choc di Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp, dopo l'eliminazione al primo turno di Wimbledon 2025. Il tedesco ha parlato in conferenza stampa in seguito al ko contro il francese Rinderknech: "Non mi sono mai sentito così vuoto. Mi sento solo, devo risolvere i problemi con me stesso" la confessione del tennista, alle prese con una situazione mentale complicata.

Zverev ha sorpreso tutti con una confessione inaspettata: "La causa della sconfitta? Direi più mentale. A volte mi sento molto solo là fuori, faccio fatica. Sto cercando di trovare il modo di uscire da questo buco, ma continuo a starci dentro. Mi sento solo nella vita e non è piacevole". E ancora: "È qualcosa che sento da mesi – sottolinea Zverev – non mi era mai successo prima e non ho risposte adesso. Soluzioni? Forse per la prima volta nella mia vita avrò bisogno di andare in terapia. Non si tratta di tennis, anche quando vinco partite non c'è la sensazione che provavo prima. Ero al settimo cielo e mi sentivo motivato. Ora non c'è più quella sensazione". Per il tedesco, la situazione va avanti da mesi e non dipende dallo sport: "Devo prima risolvere i problemi con me stesso per uscirne, è come andare a dormire e non avere motivazione per il giorno dopo. Non avere voglia di svegliarsi e andare al lavoro".