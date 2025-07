Wimbledon, disastro teste di serie e big subito eliminati. Il tabellone di Sinner

(Adnkronos) – Disastro per le teste di serie a Wimbledon 2025. A Londra, tra caldo asfissiante, problemi di salute e imprevisti vari, crollano subito i migliori. Fin qui hanno già salutato l'All England Club Alexander Zverev (numero 3 del ranking Atp), Lorenzo Musetti (numero 7), Holger Rune (8), Daniil Medvedev (9), Francisco Cerundolo (16), Ugo Humbert (18), Alexei Popyrin (20), Stefanos Tsitsipas (24), Denis Shapovalov (27), Aleksandr Bublik (28), Alex Michelsen (30), Tallon Griekspoor (31), Matteo Berrettini (32). Un crollo verticale dei favoriti, che disegna un tabellone interessante e soprattutto inedito verso la seconda settimana del torneo di singolare maschile. Le tante sconfitte dei big disegnano così un tabellone inaspettato, nella parte alta ma anche nella parte bassa. Ecco tutti i match:

Parte alta



SINNER-Vukic

Martinez-Navone Dimitrov-Moutet Ofner-Paul Shelton-Hijikata Fucsovics-Monfils Nakashima-Bu (ultimo match del primo turno da completare)/Opelka

SONEGO-Basilashvili

Draper-Cilic Marozsan-Munar

COBOLLI-Pinnington Jones

Giron-Mensik De Minaur-Cazaux Holmgren-Machac Kecmanovic-De Jong Evans-Djokovic

Parte bassa

Fritz-Diallo Van De Zandschulp-Davidovich Fokina

Fery-DARDERI

Thompson-Bonzi Borges-Harris Mochizuki-Khachanov Majchrzak-Quinn Garin-Rinderknech Jarry-Tien Fonseca-Brooksby

Lehecka-BELLUCCI

Norrie-Tiafoe Rublev-Harris Mannarino-Royer Auger Aliassime-Struff Tarvet-Alcaraz Il numero uno del ranking Atp

Jannik Sinner

affronterà nel match del secondo turno l'australiano Vukic, numero 93 della classifica. Un avversario non insormontabile per l'azzurro, che nella parte alta del tabellone potrebbe incontrare agli ottavi l'americano Tommy Paul, numero 13 del mondo già battuto in semifinale a Roma, o il bulgaro Grigor Dimitrov. Ai quarti (tra le altre) potrebbe esserci per Jannik un derby con Lorenzo Sonego, mentre in semifinale è probabile la sfida con Novak Djokovic, sette volte vincitore del torneo, o Jack Draper. Dall'altra parte del tabellone, il favorito per la finale è ovviamente il numero 2 Carlos Alcaraz. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)