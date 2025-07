TrigNO al Quasar Village di Corciano: il firmacopie sabato 5 luglio

Tra i volti più amati dell’ultima edizione del talent show televisivo Amici di Maria De Filippi – Dalle 17.30 i fan potranno farsi autografare la copia dell’Ep ‘A un passo da me’

(AVInews) – Corciano, 2 lug. – È stato tra i volti più amati dell’ultima edizione del talent show televisivo Amici di Maria De Filippi e con i suoi magnetici occhi azzurri e la sua voce intensa ha conquistato il pubblico: è TrigNO, vincitore della categoria canto di Amici 25 e nuova voce della scena pop-urban italiana che sarà al Quasar Village sabato 5 luglio per il firmacopie del suo EP ‘A un passo da me’. L’appuntamento è alle 17.30: per portare a casa la copia autografata occorre munirsi dell’ep (accesso prioritario per chi lo acquista da Mondadori book store ed Euronics, all’interno del centro commerciale) e prenotarsi nella sezione ‘booking’ dell’app Quasar Village. Ci sarà un fotografo ufficiale che scatterà le foto ricordo sul palco con i fan e gli scatti verranno poi pubblicati sulla pagina Facebook del centro commerciale (liberatoria scaricabile dal sito www.quasarvillage.it).

Sarà un’occasione per i fan di incontrare il giovane Pietro Bagnadentro, nato ad Asti nel 2002, che dopo aver rinunciato ad una promettente carriera da calciatore a causa di un’infortunio, si è avvicinato alla musica, un mondo non proprio sconosciuto perché la madre è una pianista. È legato al padre, invece, il nome d’arte TrigNO: deriva da ‘Pietrigno’, soprannome affettuoso che utilizzava il padre appunto per rivolgersi al figlio durante le partite di calcio. TrigNO ha iniziato studiando chitarra e approfondendo diversi generi musicali, come il jazz, l’R&B e il rap francese e americano. Nel 2018 ha iniziato a collaborare con il produttore Carl Laurent ma è nel 2020 che la sua carriera ha una svolta, quando firma un contratto con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti. Il suo primo album è ‘Diciannove’, pubblicato nel 2021 e nel 2024 l’approdo ad Amici dove il brano inedito, ‘Maledetta Milano’, diventa uno dei più apprezzati, confermando il suo talento.