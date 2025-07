Femminicidio Francesca Deidda, ergastolo a Igor Sollai: uccise la moglie e la nascose in un borsone

(Adnkronos) – Femminicidio Francesca Deidda, Igor Sollai è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie nel Cagliaritano. I giudici della Corte d'Assise hanno accolto le richieste del pm Marco Cocco condannando Sollai anche a un anno di isolamento diurno e al pagamento di una provvisionale di 100mila euro al fratello della vittima. In sede civile sarà affrontato nel dettaglio il tema dei risarcimenti richiesti dalle parti civili. Francesca Deidda era scomparsa il 10 maggio 2024 dall'abitazione di San Sperate dove viveva la coppia. Le indagini si erano subito concentrate sul marito 43enne. La svolta era arrivata due mesi dopo la scomparsa, quando il cadavere era stato ritrovato in un borsone vicino a una statale, nelle campagne di Sinnai. L'ergastolo per Sollai, reo confesso del delitto, arriva per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)