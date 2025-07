Wimbledon, impresa Cocciaretto: elimina la numero 3 Pegula e vola al secondo turno

(Adnkronos) – Inizia in maniera spettacolare l'avventura di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon. Oggi, martedì 1 luglio, l'azzurra ha battuto in due set (6-2 6-3) la numero 3 al mondo Jessica Pegula, approdando al secondo turno del torneo grazie al successo più importante della sua carriera. Cocciaretto affronterà ora la vincente di Volynets-Maria al secondo turno. "Non vedevo l’ora di giocare Wimbledon – ha spiegato l'azzurra a fine match -. Mi sono allenata tanto per poter giocare più partite possibile. Ho giocato contro una grande campionessa, un esempio per tutte. È stata una partita incredibile e ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)