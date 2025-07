Ciro Grillo in aula: “Io innocente, a dicembre diventerò papà”

(Adnkronos) – Saranno formulate questa mattina, al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, le richieste di pena per Ciro Grillo e i suoi tre amici, accusati di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese di 19 anni. Il presunto stupro sarebbe avvenuto nel luglio 2019 nel residence di Grillo jr in Costa Smeralda. Ieri il procuratore Gregorio Capasso, a inizio requisitoria, ha spiegato che la versione fornita dai quattro imputati “è incompatibile con la logica, le testimonianze raccolte e il materiale acquisito durante le indagini”. Sempre ieri Ciro Grillo ha reso dichiarazioni spontanee in aula affermando la sua "innocenza". E ha annunciato che a dicembre diventerà papà. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)