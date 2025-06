Sassari, esplosione in una palazzina: un ferito grave

(Adnkronos) – Esplosione oggi, lunedì 30 giugno, in una palazzina a Sassari. Un 63enne è stato ritrovato sotto le macerie dai vigili del fuoco. E' in condizioni gravissime. Nel frattempo vanno avanti le ricerche di eventuali altri dispersi con tutta l'area intorno chiusa al pubblico per il rischio di ulteriori crolli. I vigili del fuoco erano intervenuti per una fuga di gas in una palazzina all'angolo tra via Don Minzoni e via Principessa Maria. Poco dopo il loro arrivo la deflagrazione, che ha sventrato la mansarda, con le macerie finite sulle auto in sosta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)