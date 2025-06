Forte terremoto di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei, avvertito in tutta la provincia di Napoli

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata dall'Ingv ai Campi Flegrei oggi 30 giugno 2025 ed è stata avvertita anche a Napoli. La scossa, delle ore 12.47, è avvenuta in mare a una profondità di 5 km ed è l'evento maggiore dello sciame sismico in corso. Si tratta della scossa più forte, assieme a quella di marzo 2025, mai registrata dai rilevatori. Tra i comuni più vicini all'epicentro quelli di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli.

La scossa è stata lunghissima e avvertita in tutta la provincia di Napoli. Dalla zona est di Napoli, come Via Argine, sino a Giugliano, ai Colli Aminei e ovviamente i quartieri più vicini all'area dei Campi Flegrei, come Fuorigrotta e Bagnoli. Dalle prime verifiche, fa sapere il Dipartimento della Protezione civile, "al momento non sono stati segnalati danni". Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, però fa sapere che c'è stato il crollo di un costone. "La scossa c'è stata in mare, è la più forte sentita a Bacoli, – ha spiegato all'Adnkronos – i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell'evento, non ci sono danni a persone, ma c'è il crollo di un costone all'isolotto Pennata. Sollecitiamo l'avvio dei lavori ai costoni, ci siano altri fondi e anche un controllo più marcato in mare". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)