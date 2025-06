Treviso, bambina di 10 anni morta annegata nel Piave

(Adnkronos) – Una bambina di 10 anni di origine macedone è annegata oggi pomeriggio domenica 29 giugno mentre stava facendo il bagno nel fiume Piave con i suoi fratelli, all’altezza di San Giacomo di Pederobba (Treviso). La bambina si trovava sul fiume con tutta la sua famiglia, per un po' di svago e refrigerio dalla calura di questi giorni. A dare l’allarme della sua scomparsa verso le 16 sono stati proprio i genitori che non l'hanno più vista. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del fuoco di Treviso con squadre di terra, specialisti fluviali ed elicottero, finché il suo corpo non è stato ritrovato verso le 17.30. Attualmente sono in corso le operazioni di recupero da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Pederobba. Da una prima ricostruzione, la bambina italiana con genitori stranieri è stata improvvisamente trascinata sott’acqua dalle correnti del fiume mentre faceva il bagno. Le operazioni di ricerca risultano particolarmente complesse proprio a causa delle forti correnti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)