TikTok, Trump: “C’è un acquirente, un gruppo di persone molto ricche”

''Abbiamo un acquirente per TikTok, un gruppo di persone molto ricche''. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump nel corso di una intervista a Fox News. Top secret sull'identità degli acquirenti, ''ve lo dirò tra circa due settimane'', ha aggiunto Trump. Nella stessa intervista il tycoon ha parlato anche di Iran, Fed e migranti. Teheran ''era vicino alla produzione della bomba atomica'' prima dei raid condotti dagli Stati Uniti e da Israele sui suoi impianti nucleari, ha ribadito, sostenendo che ''l'Iran non ha spostato l'uranio'' dal sito colpito, ''è troppo pericoloso''. Trump ha inoltre annunciato che sta lavorando a un "lasciapassare temporaneo" per i lavoratori nelle aziende agricole e negli hotel al confine meridionale con gli Stati Uniti. Nel corso dell'intervista, ha precisato che spetta all'agricoltore ottenere un lasciapassare temporaneo anche se è entrato negli Stati Uniti "in modo errato". "Ho a cuore i nostri agricoltori. Faremo qualcosa per loro e stiamo lavorando per ottenere un permesso temporaneo in cui paghino le tasse e gli agricoltori abbiano il controllo", ha affermato. Il tycoon è tornato anche ad attaccare Jerome Powell affermando che ''alla Fed abbiamo una persona stupida''. I tassi di interesse, ha aggiunto Trump, dovrebbero scendere al massimo all'1%.