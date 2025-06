Sassari, sangue alla festa di paese: 6 ragazzini accoltellati, uno è gravissimo

(Adnkronos) – Finisce nel sangue la festa di San Giovanni a Sennori, a pochi chilometri da Sassari. Sei giovanissimi sono stati accoltellati e uno di loro si trova ricoverato in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni, i giovani hanno tutti tra i 16 e i 18 anni e tra i feriti ci sarebbe anche l'accoltellatore, un altro giovane. Immediati i soccorsi del 118 da Sorso e Porto Torres, da qui sono arrivati anche i carabinieri. I militari hanno subito raccolto elementi per individuare l'accoltellatore. Per stare vicino al ragazzino che lotta tra la vita e la morte il parroco della chiesa di San Basilio di Sennori ha deciso di non interrompere i festeggiamenti, ma ha disposto che la processione si svolga nel massimo silenzio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)