Roma, uomo ferito da arma da taglio muore in strada: indagini

(Adnkronos) – Scattate oggi le indagini dei carabinieri sulla morte di un uomo, probabilmente originario del Bangladesh, ferito con un'arma da taglio a Roma. Poco dopo mezzanotte, i carabinieri della stazione San Sebastiano e della compagnia Roma Eur sono intervenuti in via Cristoforo Colombo, all'altezza del civico 399, dove l'uomo, ancora da identificare con precisione e ferito probabilmente con un'arma da taglio, è morto nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118. Sul posto anche i carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi. I carabinieri stanno ascoltando alcuni conoscenti dell'uomo, per ricostruire quanto accaduto. La salma a disposizione del medico legale per l'autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)