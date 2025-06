Morto a 16 anni in incidente a Mondragone, fermato a Perugia il pirata della strada

(Adnkronos) – È stato rintracciato in Umbria un 53enne con precedenti per camorra accusato di essere il pirata della strada che venerdì sera ha causato la morte di un 16enne a Mondragone. L'uomo, pluripregiudicato e fratello di un collaboratore di giustizia ritrovato a Perugia, si sarebbe dato alla fuga dopo aver investito il ragazzo in scooter. Il 16enne era poi morto poco dopo l'arrivo al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno per le gravi ferite riportate. Il 53enne era stato scarcerato e ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Indagata anche un'altra persona che era con lui. Le indagini sono condotte dai carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)