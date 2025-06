Incendio sterpaglie nella campagna vicina, anziana morta soffocata dal fumo

(Adnkronos) –

Una donna di 77 anni è morta ad Acerenza, in provincia di Potenza, nella sua proprietà agricola a causa di un incendio di sterpaglie che si è propagato da una zona vicina. Sull'accaduto indagano i Carabinieri. Dai primi accertamenti, la donna potrebbe essere morta per soffocamento a causa del fumo dell'incendio che si è sviluppato a breve distanza dalla sua campagna. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco dopo lo spegnimento dell'incendio. Il sindaco di Acerenza Fernando Scattone ha espresso il cordoglio alla famiglia. ''La comunità acheruntina tutta si stringe intorno al dolore che ha colpito la famiglia della cara signora Vittoria, oggi vittima del fuoco – ha scritto in un messaggio -. Noi tutti addolorati per la grave perdita''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)