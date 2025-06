Sinner: “Panichi e Badio? A volte si prendono strade diverse, niente di eclatante”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si avvicina a Wimbledon 2025 e in conferenza stampa racconta la sua preparazione allo Slam inglese. Il numero uno al mondo parla in primis dei cambiamenti nel suo staff, con la separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio: "Era una cosa già decisa da tempo, dopo il torneo di Halle. Finora mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto fare qualcosa di differente e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane". L'azzurro ha poi aggiunto: "Non è successo nulla di eclatante, sono cose che capitano nello sport. A volte bisogna prendere strade differenti". Sinner ha poi parlato del suo avvicinamento a Wimbledon 2025: "Sono fiero di essere qui da numero uno e pronto per giocare a tennis. Ad Halle non avevo avuto molto tempo per riposare, è andata come è andata, non penso al passato. Mi sento in una condizione mentale ottimale. Il mio staff? Voglio che ci sia un rapporto di fiducia sia con me che con il resto del team. Mi ispiro molto al lavoro di cuoco di mio padre, in cucina bisogna andare d'accordo con le persone per lavorare bene. Ora però non ci voglio pensare, devo affrontare un torneo importante". Il numero uno ha spiegato di aver ragionato poco su futuri innesti nel suo team: "Non ho pensato a chi arriverà, le opzioni sono tante ma non è il momento adatto per pensarci. Cerco persone che si adattino anche a tutti gli altri che sono nel team, che possano funzionare nel gruppo. Persone oneste, di cui fidarsi". Sinner è poi tornato sulla canzone 'Polvere e Gloria' con

Andrea Bocelli

: "Nei mesi in cui non ho giocato ho pensato potessi fare un video con Bocelli e ho avuto l'opportunità di conoscerlo. Far parte del video è stato qualcosa di speciale, lui è un artista straordinario e mi è piaciuto conoscere dinamiche diverse da quelle in cui sono di solito. Si tratta di una cosa molto bella che porterò ancora con me, sono onorato di averlo fatto". In chiusura di conferenza stampa, Sinner ha detto la sua sul torneo di doppio misto che affronterà insieme all'americana Emma Navarro: "L'ho incontrata ieri per la prima volta, non ci eravamo mai parlati prima. Il torneo voleva che giocassimo insieme, alcune coppie erano già composte. Sono molto felice di giocare con lei – ha precisato con un sorriso – le ho detto già di non prendersela perché a rete è più forte di me. Penso che vedere una coppia diversa dal solito possa essere divertente".