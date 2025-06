Intitolato a Federico Fornari il Cam di Chiugiana, Pierotti: “La casa del suo nome e dei suoi valori”

Si è tenuta venerdì 27 giugno la cerimonia di intitolazione del Cam – centro attività motorie di Chiugiana a Federico Fornari, figura di grande rilievo istituzionale e cittadino profondamente legato alla sua comunità, scomparso il 3 maggio 2024.

«Intitolare questo luogo a Federico – così il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, visibilmente commosso – è un atto doveroso, ma anche profondamente sentito. Federico è stato un uomo delle Istituzioni, un professionista appassionato e un cittadino che ha saputo coniugare competenza, umanità e spirito di servizio. La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto in tutta la comunità, ma il suo esempio continuerà a vivere nel ricordo dei cittadini e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di camminare al suo fianco. Anche noi, come amministrazione comunale, ci sentiamo fortunati ad aver condiviso con lui un percorso fatto di impegno e amore per Corciano. Questo centro, a cui era legatissimo, sarà per sempre la casa del suo nome e dei suoi valori».

Persona attenta, generosa e determinata, Federico Fornari ha sempre operato con passione e grande senso di responsabilità, in particolare per la sua amata frazione di Chiugiana, ma con una visione più ampia rivolta a tutto il territorio comunale. Il Cam che ora porta il suo nome sorge su un terreno appartenuto proprio alla famiglia Fornari: fu il padre Bruno, anch’egli profondamente legato alla comunità, a donarlo al Comune e a curarne personalmente il progetto per la realizzazione della struttura.

Classe 1965, nato a Corciano, Federico Fornari è stato un ingegnere appassionato e stimato professionista nel settore della pianificazione territoriale. Dopo la laurea in Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, ha esercitato la libera professione nello studio tecnico Fb Fornari dal 1998. Il suo impegno per la cosa pubblica è stato costante e instancabile. Ha iniziato il suo percorso politico nel 1995 come consigliere comunale, ruolo che ha ricoperto ininterrottamente fino al 2013, anno in cui è stato eletto presidente del Consiglio comunale di Corciano. Una carica che ha mantenuto fino al 2023, per poi assumere il ruolo di capogruppo consiliare, che ha svolto fino ai primi mesi del 2024.