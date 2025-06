Formula 1, Norris vola nelle terze libere del Gp d’Austria. Quarto Leclerc

(Adnkronos) – E' Lando Norris su McLaren il più veloce nelle terze prove libere del Gp d'Austria di Formula 1. Alle sue spalle l'altra McLaren di Oscar Piastri, terzo tempo per Max Verstappen su Red Bull. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e quinto per quella di Lewis Hamilton. Oggi alle 16 ci saranno le qualifiche del Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)