Wimbledon 2025, il tabellone: da Fognini-Alcaraz a Musetti, i match degli azzurri

(Adnkronos) – Con il sorteggio del tabellone principale, inizia ufficialmente Wimbledon 2025. Il tabellone maschile vede la presenza di 11 italiani, a cominciare da Jannik Sinner. Il numero uno del ranking è finito nel lato di Lorenzo Musetti, Jack Draper e Novak Djokovic. Il super derby azzurro potrebbe esserci, in proiezione, ai quarti di finale. Ma il torneo regala altri possibili incroci da brividi. Per Sinner, esordio contro Luca Nardi (qui il suo possibile percorso). Lorenzo Musetti, l'anno scorso semifinalista a Wimbledon, esordirà invece contro il georgiano Basilashvili, già reduce da tre vittorie nelle qualificazioni. Per Lorenzo ci sarà poi uno tra Sonego e Faria: la prima testa di serie arriverà al terzo turno e dovrebbe essere Nakashima. Possibili ottavi con Ben Shelton, eventuali quarti con Sinner e possibile semifinale contro Djokovic o Draper. E gli altri azzurri? Da segnalare c'è il big match del primo turno tra Fognini e Alcaraz, mentre Berrettini se la vedrà con il polacco Majchrzak. Ecco tutti i match d'esordio degli azzurri a Wimbledon 2025: Sinner-Nardi Musetti-Basilashvili Cobolli-Zhukayev

Berrettini-Majchrzak

Faria-Sonego Arnaldi-van de Zandschulp Darderi-Safiullin Zeppieri-Mochizuki Bellucci-Crawford

Fognini-Alcaraz

