Una ‘Fondazione per la famiglia’, a Perugia si discute della proposta di legge di iniziativa popolare

(AVInews) – Perugia, 24 giu. – ‘La famiglia oggi: perché la proposta di legge Fondazione famiglia è un’opportunità?’ è il titolo dell’incontro organizzato sabato 28 giugno alle 18 nella sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia, dal movimento Pensiero popolare italiano (Ppi) al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulla proposta di legge di iniziativa popolare ‘Istituzione della Fondazione per la famiglia e disposizioni per il sostegno economico e fiscale alle famiglie con figli’, per la quale è attiva la raccolta firme.

Il progetto mira a garantire un sostegno a 360 gradi per le famiglie, puntando su alcuni temi cardine tra cui il sostegno alla natalità, con incentivi mirati per le giovani coppie; l’accesso facilitato alla casa, attraverso un fondo dedicato; la promozione di servizi educativi e di cura per l’infanzia, per consentire una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare e la creazione di un sistema di welfare innovativo che metta al centro la solidarietà intergenerazionale.

“ Il declino della natalità in Europa è uno dei fenomeni più allarmanti della nostra epoca – spiegano dal Pensiero popolare italiano –. Le cause sono molteplici e le analizzeremo insieme nell’incontro di sabato, a Perugia. Il nostro obiettivo è istituire una Fondazione per la famiglia, che risponde concretamente e strategicamente alle problematiche sopra riscontrate attraverso il sostegno economico alle famiglie in stato di difficoltà o numerose, incentivando la natalità e promuovendo un modello di crescita demografica”.

All’incontro parteciperanno alcuni rappresentanti del Ppi, la dottoressa Luciana Verde, presidente del Dipartimento Infrastrutture, Energia Pnrr, il professor Marco Palombi, economista e presidente del Dipartimento Economia e finanza, e Fabio Desideri, segretario nazionale del Ppi. A moderare gli interventi sarà Piergiorgio Di Clemente, analista finanziario, docente di Diritto bancario presso l’Accademia universitaria degli studi giuridici europei (Auge).