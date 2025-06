Swiatek-Paolini: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Torna in campo Jasmine Paolini. La tennista azzurra sfida oggi, venerdì 27 giugno, la polacca Iga Swiatek, ex numero uno del mondo oggi all'ottavo posto nel ranking Wta, nella semifinale del torneo di Bad Homburg. Paolini ha battuto nei quarti di finale la brasiliana Beatriz Haddad-Maia in due set, mentre Swiatek ha superato la russa Ekaterina Alexandrova. Obiettivo di Jasmine, numero quattro del mondo,raggiungere la finale in uno dei tornei preparatori a Wimbledon, Slam che si giocherà, a partire dal prossimo 30 giugno, sull'erba londinese. La sfida tra Swiatek e Paolini è in programma oggi, venerdì 27 giugno, alle ore 13. Le due si sono sfidate in cinque precedenti, tutti vinti dalla polacca, che conduce quindi con un netto parziale di 5-0. L'ultima sfida risale al torneo di esibizione World League Tennis negli Emirati Arabi, dove lo scorso dicembre Paolini fu costretta al ritiro per infortunio dopo aver perso il primo set. Swiatek-Paolini, come tutte le partite del Wta 500 di Bad Homburg 2025, sarà visibile in chiaro sul canale tv SuperTennis e in in diretta tv via satellite su Sky Sport. In streaming, i match saranno visibili su SuperTenniX, sull'app SkyGo e Now Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)