MotoGp, si corre ad Assen: programma e dove vedere Gp d’Olanda

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista con il Gran Premio d'Olanda. Oggi, venerdì 27 giugno, inizia il weekend del Gp di Assen, decima prova della stagione. Si riparte dal successo al Mugello di Marc Marquez, sempre più leader della classifica del Motomondiale con 270 punti davanti al fratello Alex (240) e al compagno di squadra Pecco Bagnaia (160). Ecco il programma del weekend, gli orari e dove vedere prove libere, qualifiche, sprint e gara ad Assen. Ecco il programma del Gp di Assen, da oggi venerdì 27 giugno a domenica 29 giugno:

Venerdì 27 giugno

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1 Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 28 giugno

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Domenica 29 giugno

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up Ore 14: MotoGP – gara Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d'Olanda di MotoGp saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Su TV8 saranno visibili in diretta le sessioni del sabato (prove, qualifiche e gara Sprint delle 15) e in differita (alle 16:05) la gara di domenica.