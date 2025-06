Montepremi più alto, addio giudici di linea e nuovi orari: rivoluzione a Wimbledon 2025

(Adnkronos) –

Nuovo montepremi e tante novità, tra cui l'addio ai giudici di linea, a Wimbledon 2025. Lo Slam londinese prenderà il via il prossimo 30 giugno, con Sinner pronto a riscattare la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Ma oltre alla voglia di riscatto a guidare Jannik c'è anche un altro fattore, non trascurabile. L'organizzazione di Wimbledon ha infatti annunicato un aumento del proprio montepremi, che salirà del 7%, raggiungendo la cifra complessiva di 53,5 milioni di sterline (quasi 63 milioni di euro). Ma oltre ai soldi in palio ci sono anche altre novità, più 'tecniche', nello Slam che concluderà la stagione sull'erba. Con il nuovo montepremi, i vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno circa 3 milioni e mezzo di euro, con un aumento di oltre l'11% rispetto al 2024, mentre un posto nel tabellone principale vale almeno 66mila sterline (circa 77mila euro), con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Proprio questo aumento rende Wimbledon il più prezioso tra i quattro Slam. Ecco tutte le cifre del nuovo prize money, uguale sia per il tabellone maschile che per quello femminile:

Primo turno: 77.400 euro

Secondo turno: 116.000 euro

Terzo turno: 178.000 euro

Ottavi: 281.400 euro

Quarti: 469.000 euro

Semifinali: 908.800 euro

Finale: 1.782.400 euro

Vincitore: 3.517.900 euro Una delle grandi novità della nuova edizione di Wimbledon è l'addio ai giudici di linea. Proprio come succede ormai nella maggior parte dei tornei del circuito Atp e Wta, anche lo Slam londinese si servirà della tecnologia per stabilire con certezza se una pallina è dentro o fuori, 'eliminando' così l'occhio umano. Il giudice di sedia si servirà quindi dell'aiuto di un sistema di chiamata elettronica in tempo reale. Una vera e propria rivoluzione, a cui Londra stava ancora resistendo sulla scia di Parigi. Anche nell'ultimo Roland Garros infatti abbiamo visto i giudici di linea, con la tecnologia che è stata la grande assente del torneo. La tecnologia nel tennis è stata introdotta per la prima volta nel 2007 e viene utilizzata per chiamare automaticamente tutti gli out, i falli e i falli di piede, con i giocatori che possono richiedere una revisione al 'Var' del punto. La rimozione dei giudici di linea da Wimbledon è stata accolta con sgomento da molti e l'All England Club ha rivelato che circa 80 ex arbitri saranno impiegati quest'anno come assistenti di gara, con due su ogni campo a supporto dell'arbitro, e che forniranno anche un supporto, qualora ci fosse un guasto al sistema elettronico. Proprio questi arbitri saranno impiegabili come 'riserve' qualora dovessero esserci malfunzionamenti tecnici. Altra piccola grande rivoluzione riguarda gli orari. Le finali dei tabelloni singolari, in programma sabato 12 luglio per quello femminile e domenica 13 per quello maschile, si spostano infatti alle 16, mentre nelle precedenti edizioni erano sempre state fissate alle 14. Le partite saranno precedute, una per giornata, dalle due finali di doppio, tradizionalmente poste dopo le finali dei tabelloni singolari. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)