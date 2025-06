Formula 1, oggi le prove libere del Gp d’Austria: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) –

Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 27 giugno, vanno in scena le prove libere del Gran Premio d'Austria, l'undicesimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio McLaren (fin qui già sette i successi del Team Papaya, 5 con Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e 2 con Lando Norris) e dal successo nell'ultimo Gp del Canada targato Mercedes, con George Russell a precedere la Red Bull di Max Verstappe e il compagno di squadra Kimi Antonelli, al primo podio della carriera. Ancora lontane le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a caccia del riscatto sul circuito del Red Bull Ring. Le due sessioni di prove libere del Gp d'Austria sono in programma oggi, venerd'ì 27 giugno. La prima andrà in scena alle ore 13.30, mentre la seconda alle 17. Tutti gli appuntamenti del weekend, quindi anche le prove libere, saranno trasmessi in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il weekend di Formula 1 si potrà seguire in streaming anche sull'app SkyGo e su NOW. La gara invece, in programma domenica 29 giugno, sarà visibile anche in chiaro su TV8, ma in differita alle ore 18.30. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)