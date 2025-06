200 milioni, uno staff personale e un jet: dentro il rinnovo di Ronaldo con l’Al Nassr

(Adnkronos) –

Cristiano Ronaldo rimane all'Al Nassr con uno dei contratti più ricchi della storia dello sport. L'attaccante portoghese ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto con la squadra saudita, in scadenza il prossimo 30 giugno, con un post condiviso sui canali ufficiali del club: "La storia continua. Cristiano Ronaldo rimane all'Al Nassr fino al 2027". Ronaldo, 40 anni, resterà quindi in Saudi Pro League per altri due anni dopo essere sbarcato in Arabia nel 2023, dopo essersi svincolato dal Manchester United. A convincere Ronaldo a rimanere in Arabia però ci ha pensato anche il ricco contratto offerto dall'Al Nassr. Secondo quanto riportato dal Sun infatti, il club saudita ha infatti offerto circa 200 milioni di euro annui, vale a dire circa 3.4 milioni a settimana. Ma non è tutto. Cristiano, firmando il rinnovo, ha acquisito anche il 15% delle azioni del club, con un valore che si aggira intorno ai 33 milioni di euro, e ha ricevuto un bonus alla firma di 24.5 milioni, a cui se ne aggiungeranno ulteriori 38 se dovesse rimanere anche nel secondo anno. Quello alla firma, in ogni caso, non è l'unico bonus del contratto di CR7. L'attaccante portoghese riceverà 800mila euro per ogni gol segnato, quota che si alzerà del 20% al secondo anno. Ogni assist varrà invece 40mila euro, cifra che aumenterà anche'essa del 20% al secondo anno. In caso l'Al Nassr dovesse vincere il campionato Ronaldo intascherà un bonus di 8 milioni, mentre saranno 4 qualora dovesse conquistare la classifica cannonieri. Se la squadra saudita si qualificherà alla prossima Champions League asiatica, e riuscirà a vincerla, per Cristiano ci saranno altri 6.5 milioni. Oltre ai tanti bonus, il club saudita offrirà a Ronaldo anche diversi benefit. L'Al Nassr metterà a disposizione del giocatore un vero e proprio staff di 16 persone che lavorerrano per lui a tempo pieno e che includerà tre autisti, quattro domestici, due cuochi, tre giardinieri e quattro addetti alla sicurezza. Cristiano avrà a disposizione anche un jet privato, dal valore di circa 4 milioni di euro, e un contratto di sponsorizzazione con l'Arabia Saudita da circa 60 milioni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)