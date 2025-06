Samsung Trend Radar, per italiani tempo libero lusso da pianificare

(Adnkronos) – Il 46% degli italiani ha più tempo libero rispetto a dieci anni fa. Il 55% di coloro che dichiarano invece di averne meno, sostiene di dedicare il poco tempo libero che rimane ad altri doveri come la cura di figli o familiari mentre il 33% viene assorbito da responsabilità lavorative crescenti. È quanto emerge dal nuovo Samsung Trend Radar "Italiani e tempo libero, cosa è cambiato negli ultimi dieci anni?" realizzato in collaborazione con Toluna, che fotografa il rapporto degli italiani con i nuovi trend digitali ed esplora il tema del tempo libero e di come sia diventato sempre più difficile gestirlo o trasformarlo in tempo di qualità. Dal report emerge come il 30% degli intervistati descrive inoltre la propria settimana come “piena di impegni, ma organizzata” e il 33% afferma di aver imparato a organizzare meglio il tempo e le attività quotidiane così anche il tempo personale finisce per essere incasellato tra le scadenze: il relax va pianificato, come un altro task in agenda. Ma da quando il tempo libero è diventato uno spazio da riempire con altri impegni? Tra le barriere più forti emerge il senso di colpa: quasi un italiano su due si sente in colpa quando si concede un momento per sé. Il dato colpisce soprattutto la gen X e di conseguenza chi ha figli sotto i sei anni (28%) mentre i baby boomer e i più anziani, e quindi chi non ha figli, sembrano vivere con più serenità il tempo libero (31% non si sente mai in colpa). Una fotografia che racconta un’Italia stanca, compressa tra responsabilità e aspettative, dove il tempo da dedicare a sé stessi è sempre più tempo da “gestire” e non da vivere. Uscire per fare sport o semplicemente camminare senza fretta (19%), avere un momento tranquillo per leggere un libro (18%) e passare una serata sul divano guardando un film o una serie per intero, senza interruzioni (15%), sono le attività di svago che mancano di più agli italiani rispetto a 10 anni fa. Una prova del fatto che più che di tempo libero gli italiani siano alla ricerca di tempo di recupero, tempo vuoto per fermarsi, perfino per annoiarsi, e non di tempo da dedicare ad ulteriori impegni meno prioritari ma pur sempre impegni. Alla domanda "cosa faresti con più tempo?", spiccano parole come “me”, “rilassarmi”, “famiglia”, “hobby”: il bisogno di tempo qualitativo e personale è evidente. “Questo Trend Radar – afferma Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia – ci conferma che la libertà non dipende solo dal tempo a disposizione, ma soprattutto da come scegliamo – o riusciamo – a viverlo. In quest’ottica, la tecnologia e l’intelligenza artificiale possono essere alleati preziosi: ci supportano nel ridurre il carico mentale, semplificano le attività quotidiane e ci restituiscono momenti da dedicare a noi stessi. Ma per creare valore autentico, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza sui benefici concreti dell’innovazione. È in questo che Samsung si impegna ogni giorno: sviluppare soluzioni che sappiano integrarsi nella vita delle persone in modo naturale, utile e non invasivo”. In questo scenario, la tecnologia può giocare un ruolo decisivo. Il 79% dei rispondenti riconosce all’innovazione, e in particolare all’intelligenza artificiale, la capacità di far risparmiare tempo in modo concreto e di migliorare la qualità della propria vita quotidiana. I più ottimisti sono i millennial (61%), seguiti da gen X (51%) e baby boomer (46%). Tra i più anziani aumentano gli scettici: il 20% crede che il tempo risparmiato sia minimo, mentre il 15% pensa che non farebbe alcuna differenza nella gestione quotidiana. Samsung risponde a questa esigenza concreta con un’offerta di dispositivi sempre più intelligenti, progettati per semplificare la routine quotidiana e restituire tempo di qualità. Dagli elettrodomestici ai-powered, come le lavatrici che adattano i cicli automaticamente o i forni che suggeriscono le ricette in base alle abitudini alimentari e di vita, fino all’ecosistema connesso SmartThings, ogni prodotto è pensato per lavorare in sinergia, automatizzare le incombenze domestiche e ridurre il carico mentale. La gestione centralizzata e personalizzabile degli ambienti – dalla casa all’ufficio – è un passo concreto verso un benessere più sostenibile e accessibile, dove la tecnologia non è fine a sé stessa, ma uno strumento al servizio delle persone. Samsung ha presentato al Ces 2025 la sua vision “AI for All”, con l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale un’esperienza da vivere ogni giorno e ovunque. Forte di un decennio di leadership nel settore della connected home, Samsung utilizza la potenza dell’AI per rendere più smart la vita quotidiana, permettendo alle persone di vivere un’esperienza più personalizzata, significativa e ricca. I nuovi elettrodomestici Bespoke Ai, tra cui la scopa elettrica senza filo Bespoke Ai Jet Ultra, la gamma di frigoriferi Bespoke Ai e la lavatrice Bespoke Ai Laundry, sono progettati per adattarsi a ogni esigenza e stile di vita. Grazie all’intelligenza artificiale avanzata, trasformano l’innovazione tecnologica in vantaggi concreti, offrendo prestazioni ottimizzate, risparmio energetico e un’esperienza d’uso sempre più personalizzata. La nuova gamma tv e audio 2025 (Tv Neo Qled 8K e 4K, Tv Oled, Tv The Frame e The Frame Pro e Tv Qled) ridefinisce il concetto di intrattenimento domestico grazie all’integrazione di Vision Ai. Cuore della nuova line-up audio e video, Vision AI offre una personalizzazione senza precedenti e nuove funzionalità Ai come Click To Search, Live Translate, Universal Gesture per un’esperienza di visione di alto livello. Funzioni come Now Brief e Audio Eraser, disponibili sull’intera serie Galaxy S25, permettono di gestire attività, pulire l’audio dai video e ottenere azioni suggerite via ia. Il supporto a Google Gemini attiva un assistente conversazionale in grado di coordinare app, tradurre comandi in azioni e migliorare la produttività. Queste ia “compagne” aiutano a ridurre il tempo speso in compiti ripetitivi o poco stimolanti, liberando momenti significativi per la persona. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)