Salisburgo-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Real Madrid scende in campo nel Mondiale per Club 2025. I Blancos affrontano il Salisburgo nella notte tra oggi, giovedì 26 giugno, e domani, venerdì 27, nell'ultima giornata del girone H. La squadra spagnola arriva all'ultimo appuntamento della fase a gironi del nuovo, e ricchissimo, torneo voluto dal presidente della Fifa Gianni Infantino dopo aver pareggiato 1-1 all'esordio con l'Al Hilal di Simone Inzaghi e vinto nella seconda giornata contro il Pachuca. Il Salisburgo invece ha superato 2-1 i messicani nella prima partita della competizione, per poi pareggiare 0-0 contro i sauditi. La squadra di Xabi Alonso si trova quindi al primo posto del girone a quota 4, a pari merito proprio con gli austriaci, al momento secondi per differenza reti. La sfida tra Real Madrid e Salisburgo è in programma nella notte tra oggi, giovedì 26 giugno, e domani, venerdì 27, alle 3 ora italiana. Ecco le probabili formazoni:

Salisburgo (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Diabate, Gloukh; Baidoo, Onisiwo. All. Letsch

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Arda Guler, Gonzalo, Vinicius Jr. All. Xabi Alonso Salisburgo-Real Madrid, come tutto il Mondiale per Club 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile anche attraverso la piattaforma streaming di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)