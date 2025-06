Khamenei torna con messaggio tv: “Iran ha vinto la guerra”

(Adnkronos) – "L'Iran ha vinto". L'ayatollah Ali Khamenei ricompare, dopo una settimana di silenzio totale, con un messaggio video che 'celebra' la vittoria della guerra contro Israele. La Guida Suprema, come nel precedente video messaggio, appare stanco e provato. Khamenei è nello stesso luogo in cui, a guerra in corso, aveva respinto la richiesta di resa incondizionata avanzata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel messaggio, l'ayatollah rivendica la vittoria "sul falso regime sionista" e ridimensiona i danni che l'attacco americano avrebbe provocato ai siti nucleari iraniani. Gli Stati Uniti "non sono riusciti a ottenere nulla di significativo e il presidente americano Donald Trump ha fornito un resoconto "esagerato per nascondere la verità" sull'esito del raid, dando prova della sua ''capacità di dare spettacolo''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)