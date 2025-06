Gaza, Israele interrompe fornitura aiuti nel nord

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato oggi di tagliare tutti gli aiuti destinati alla Striscia di Gaza settentrionale, dopo che il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich ha minacciato di abbandonare il governo. Smotrich ha minacciato di dimettersi dalla coalizione dopo che un video che mostrava uomini armati prendere il controllo dei camion degli aiuti umanitari è circolato sui social media. Secondo Smotrich, gli aiuti continuano a finire nelle mani di Hamas. Dopo le minacce di Smotrich, Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno annunciato di aver dato istruzioni alle Idf di elaborare un piano d'azione entro 48 ore per impedire ad Hamas di impossessarsi degli aiuti. I due hanno affermato di aver ricevuto informazioni che confermano che "Hamas sta ancora una volta prendendo il controllo degli aiuti che entrano nella Striscia di Gaza settentrionale e li ruba ai civili". Gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso oggi almeno 21 palestinesi nella Striscia di Gaza. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, mentre i mediatori si sono rivolti a Israele e Hamas per chiedere una ripresa dei colloqui di cessate il fuoco e porre fine alla guerra. Le autorità sanitarie di Gaza hanno dichiarato che un attacco aereo israeliano ha ucciso almeno nove persone in una scuola che ospitava famiglie sfollate nel sobborgo di Sheikh Radwan a Gaza City, mentre un altro attacco ha ucciso nove persone nei pressi di un accampamento di tende a Khan Yunis, nella parte meridionale dell'enclave. Altre tre persone sono state uccise dal fuoco nemico e decine sono rimaste ferite mentre la folla attendeva i camion degli aiuti delle Nazioni Unite lungo una delle principali arterie della Striscia di Gaza centrale, hanno riferito i medici.. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)