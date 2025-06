Elezioni Coni, Pancalli: “Accetto sconfitta, ci sono stati colpi bassi” – Video

(Adnkronos) – “Lo sport mi ha insegnato che i risultati vanno accettati nella misura in cui si è preparati per provare a vincere. Io ho lavorato tanto e lo sport mi ha insegnato anche che si accettano le sconfitte". Lo ha detto Luca Pancalli commentando la mancata elezione a presidente del Coni contro Luciano Buonfiglio, eletto successore di Giovanni Malagò. "Qualcosa che non mi è piaciuto? Il fair play c’è stato in particolare con Luciano a cui va il mio personale augurio di buon lavoro a lui e a tutta la Giunta. Spero si continui a seminare necessità di dibattito democratico all’interno della dimensione sportiva. Quando fai una competizione sai che puoi vincere o perdere. Oggi credo che abbia vinto lo sport. La sensazione è positiva, poi naturalmente i colpi bassi ci sono stati ma fanno parte della vita e della politica", ha aggiunto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)