Anna Wintour lascia la guida di ‘Vogue America’

(Adnkronos) – Dopo 37 anni alla guida di 'Vogue America', la direttrice Anna Wintour sarebbe pronta a lasciare l'incarico. Secondo quanto riferito da alcuni media internazionali, come 'The Daily Front Row', 'Wwd' e 'Business Of Fashion', la storica direttrice di quella che a lungo è stata considerata la 'bibbia della moda' lascerebbe la sua posizione alla guida del mensile mantenendo comunque i ruoli di Global chief content officer di Condé Nast e direttore editoriale globale di 'Vogue'. Secondo quanto viene riportato, Wintour, 75 anni, alla guida di 'Vogue America' dal 1988, avrebbe annunciato la notizia durante una riunione con il personale nella mattinata di giovedì. 'Vogue' è quindi alla ricerca di un nuovo responsabile dei contenuti editoriali. Wintour, alla quale Lauren Weisberger, sua ex assistente, pare si sia ispirata per il bestseller 'Il diavolo veste Prada' (diventato poi un film di successo con Meryl Streep nei panni della temutissima direttrice di una rivista di moda), ha iniziato la sua carriera a 'Vogue' nel 1988, succedendo all'allora caporedattore Grace Mirabella. Figura chiave per rivoluzionare l'estetica e le vendite del magazine, fin da subito Wintour riesce a far centro. Il primo numero realizzato sotto la sua direzione è quello di novembre 1988: Michaela Bercu, sorriso smagliante e a figura intera, indossa in copertina dei semplici jeans da 50 dollari abbinati a un maglione di Christian Lacroix da 10.000 dollari. Uno scatto firmato Peter Lindbergh che passerà alla storia. Nota per l'organizzazione del celebre Met Gala, ogni primo lunedì di maggio e per l'iconico 'September Issue', il voluminoso numero di settembre che racchiude tutta la moda che verrà, Wintour lascia un'eredità importante. Ancora non si conosce il nome del successore ma c'è chi scommette già, tra i papabili in lizza, su Chioma Nnadi, attualmente responsabile dei contenuti editoriali di 'British Vogue'.