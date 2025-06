Nozze Bezos, il magnate di Amazon è arrivato a Venezia in elicottero: venerdì il ‘sì’, tutti i rumors

(Adnkronos) – Jeff Bezos e Laura Sanchez sono atterrati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, al Lido di Venezia. Il magnate di Amazon e la fidanzata giornalista e pilota di elicotteri, hanno scelto la città lagunare per celebrare le loro nozze con tre giorni di festeggiamenti da domani a sabato. La cerimonia si terrà venerdì 27 giugno, sull'isola di San Giorgio, nel bacino di San Marco. Gli sposi diranno 'sì' nell'anfiteatro del Teatro Verde all'estremità meridionale dell'isola. L'area è diventata off limits già da oggi e sarà raggiungibile dagli invitati, secondo quanto appreso dall'Adnkronos, solo con i taxi d'acqua mentre una schiera di agenti della security privata ingaggiata da Bezos controlla h24 il parco circostante completamente recintato con una rete metallica che ne impedisce l'accesso. Il Teatro Verde è stato completamente 'schermato': un grande gazebo bianco è stato montato per coprire il palcoscenico dell'anfiteatro, nascondendolo alla vista dei possibili curiosi e rendendolo a prova di droni. Restano per ora visitabili soltanto gli spazi storici della Fondazione Giorgio Cini, come i chiostri, ma la sensazione è che il cuore dell'isola sia ormai riservato a un pubblico ultra selezionato. Una cerimonia top secret ma di lusso sfrenato che ha attirato in laguna personaggi del jet set internazionale. Un 'sì' sotto le stelle e forse anche sotto una pioggia di fuochi d'artificio. E' una delle ipotesi più suggestive che circolano in queste per illuminare il bacino di San Marco come omaggio agli sposi e alla città intera la serata di venerdì 27. L'idea, secondo quanto appreso dall'Adnkronos da fonti vicine all'organizzazione, sarebbe quella di chiudere la cerimonia con un evento scenografico visibile anche dall'esterno dell'isola di San Giorgio. I fuochi, se confermati, rappresenterebbero non solo il suggello simbolico del matrimonio tra il fondatore di Amazon e la giornalista-pilota, ma anche un regalo spettacolare ai veneziani e ai turisti presenti in laguna. Al momento, però, nulla è certo. L'organizzazione dell'evento – gestita da una delle agenzie di eventi più esclusive d'Europa, Lanza & Baucina di Londra – starebbe valutando con attenzione la fattibilità tecnica. Matteo Bocelli sarà la star che allieterà la cerimonia nuziale di venerdì. Non ci sono conferme ufficiali ma è quasi certa la sua presenza, come hanno fatto sapere all'Adnkronos fonti vicine all'organizzazione dell'evento. Il cantante, figlio di Andrea Bocelli, è stato inviato come ospite musicale della serata che si terrà nell'anfiteatro del Teatro Verde nell'estremità meridionale dell'isola. Matteo Bocelli è già molto amato dal pubblico americano, che ha avuto modo di apprezzarlo live e con i dischi. Il padre Andrea non potrà essere presente poiché il 27 e 28 giugno sarà protagonista a Pompei di un doppio concerto all’Anfiteatro degli Scavi, accompagnato dall'Orchestra I Filarmonici di Napoli e dal Coro That's Napoli. Le grandi star amano i Bocelli, invitati spesso anche ad eventi privati. Ad esempio, la famiglia Kardashian, in particolare Kim, ha ingaggiato Andrea Bocelli per intonare la marcia nuziale al suo matrimonio con Kanye West, celebrato nel 2014 al Forte di Belvedere a Firenze. Mentre nel 2006 è stato l'ospite musicale anche al matrimonio degli attori Tom Cruise e Katie Holmes, celebrato al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. I rumors si rincorrono – chef stellati, menu da 1.000 euro a persona, secondo il "Wall Street Journal", vini prestigiosi – ma la verità è che non vi sono certezze: i dettagli del matrimonio dell'anno, tra il fondatore di Amazon Jeff Bezos (quarto uomo più ricco del mondo secondo l'ultimo aggiornamento della rivista "Forbes") e la giornalista Lauren Sánchez, che si sposeranno, dal 26 al 28 giugno, a Venezia, sono per ora strettamente top secret. Il miliardario avrebbe fatto firmare ai propri fornitori – chef, catering, hotel, servizi di logistica e transfer – rigidi patti di riservatezza, che li vincolano al silenzio. E se per gli hotel Jeff Bezos ha prenotato per i suoi ospiti i più esclusivi della città – ovvero Gritti Palace, St. Regis, Cipriani, Danieli e Aman Venice, non c’è ancora nessuna conferma su chi firmerà il menu e su quali saranno le etichette selezionate per la wine list. Per gli chef i nomi più gettonati, in una sorta di 'calcio-mercato', che si aggiorna di ora in ora, e subito smentito, sono quelli di Massimo Bottura (fondatore della tristellata 'Osteria Francescana' a Modena, da poco nominato responsabile food & beverage del Cipriani) e di Massimiliano Alajmo (patron di 'Le Calandre'), ma si parla anche dello stesso Hotel Cipriani, che attraverso il gruppo Belmond offre un servizio di catering di lusso. Ma che nessuno conferma. Poi anche la famiglia Cerea di 'Da Vittorio' e Enrico Bartolini, lo chef italiano con più stelle Michelin, che, però, smentiscono sia all'Adnkronos che a WineNews. Secondo le voci che si rincorrono in queste ore, Bezos & Sanchez si sarebbero affidati ad una squadra di artigiani locali per le forniture – nelle 'welcome bags' ci dovrebbero essere i biscottini made in Venezia preparati da Rosa Salva, storica pasticceria della città lagunare – ma la privacy rimane un aspetto fondamentale. Tuttavia l'auspicio da più parti è che il menu ed i vini che saranno serviti siano rigorosamente made in Italy, così da promuovere, ai tanti invitati illustri, le eccellenze wine & food del nostro Paese, dopo le polemiche suscitate dalle nozze che invece, viste da una diversa prospettiva, possono rappresentare una vetrina esclusiva per mostrare il meglio dell'Italia, dall'arte alla storia, dal cibo al vino, dall'artigianalità all’accoglienza, nello scenario di una città patrimonio Unesco che il mondo invidia. L'opportunità è ghiotta, considerando che tra i 200 ospiti ci sono, tra gli altri, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio con la fidanzata, la modella italiana Vittoria Ceretti, Ivanka Trump, Shakira, Robert Pattinson, Karlie Kloss, Mick Jagger, Elton John, Diane von Fürstenberg, Barbra Streisand, Orlando Bloom, Kris Jenner, la regina Rania di Giordania, Eric Schmidt e Bill Gates, oltre ad una schiera di grandi nomi della finanza, dell’hight-tech e del digitale.

Le maestranze locali sono uno dei punti fermi dell'evento: Bezos & Sánchez hanno voluto coinvolgere artigiani del territorio per oltre l'80% delle forniture. La pasticceria storica veneziana Rosa Salva, nata nel 1876, sta preparando le 'treat bags' (quelle che gli ospiti troveranno in camera) con due dolci tipici: i bussolai, biscotti burrosi della tradizione marinara, e gli zalèti, dolcetti a base di farina di mais, uvetta e scorza di limone. La vetreria artistica Laguna B ha, invece, confermato la creazione di bomboniere in vetro di Murano su disegno esclusivo. Proprio in seguito alle polemiche di questi giorni i futuri signori Bezos hanno cambiato i loro piani: la festa finale di sabatto 28 giugno è stata spostata dalla Scuola Grande della Misericordia, nel cuore del Sestiere di Cannaregio, all'Arsenale, location in cui, grazie alla struttura fortificata, è più facile garantire la sicurezza e la privacy dell’evento. Bezos ha anche rinunciato a far arrivare il suo maxi yacht da 130 metri, Koru, la più grande barca a vela al mondo, in laguna. Non ci sarà nemmeno lo yacht di supporto Abeona, una nave-garage che trasporta auto di lusso, moto d’acqua e un elicottero con piazzola d’atterraggio pilotato dalla moglie. In compenso sono arrivati a Venezia gli yacht di lusso degli altri ospiti. L’agenzia che si occupa dell’evento è la londinese Lanza & Baucina, già responsabile del matrimonio di George Clooney e di molti altri vip di tutto il mondo: per gli spostamenti degli ospiti sono stati noleggiati oltre 30 motoscafi privati (in legno pregiato, con cuscini di velluto e sigilli personalizzati). A bordo ci saranno anche uomini della sicurezza in borghese, ex Marines arruolati per l’occasione. Domani dalle 18 alle 24 nel chiostro della chiesa della Madonna dell’Orto si terrà la prima delle tre feste vip per il matrimonio di Bezos a Venezia. La conferma ufficiale arriva dalle ordinanze emanate dal Comune di Venezia che vieta la navigazione a tutte le unità a remi ed a motore, “con l'esclusione di quelle in servizio per l'evento e dei concessionari di spazio e specchio acqueo all'interno dell'area interessata”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)