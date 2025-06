Mm, assemblea approva bilancio 2024: ricavi salgono a 320 mln, utile a 38,7 mln

(Adnkronos) – L'assemblea degli azionisti di Mm, società interamente partecipata dal Comune di Milano che quest’anno celebra il settantesimo anniversario, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2024. Lo rende noto la società, precisando che nell’esercizio concluso, Mm ha generato un totale dei ricavi pari a 320 milioni di euro (+4% rispetto al 2023) e un risultato netto positivo di 38,7 milioni di euro, anche grazie alla consolidata capacità di efficientare i processi, alle migliorate condizioni dei mercati energetici e alla dinamica di riduzione dei tassi di interesse tuttora in corso, elementi che hanno inciso positivamente sulla struttura dei costi aziendali. Dato positivo anche per l'Ebitda che cresce rispetto allo scorso anno (+33%), raggiungendo i 98,5 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 64,5 milioni di euro. Infine, la posizione finanziaria netta si è ridotta dai 209,5 milioni di euro di fine 2023 ai 181,4 di fine 2024. Il patrimonio netto si attesta a 305,4 milioni di euro. Nel 2024 l'agenzia Moody’s ha mantenuto costante il proprio giudizio sul rating di Mm pari a Baa3 (con aggiornamento dell’outlook, a inizio 2025, da stabile a positivo), continuando a posizionare l’azienda in area 'Investment Grade'. "Dopo il varo del piano industriale e l’avvio del percorso per la trasformazione in società benefit spiega il presidente di Mm, Simone Dragone- questo bilancio rappresenta un nuovo importante step di crescita di Mm che abbiamo costruito insieme al Comune di Milano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e per rendere sempre più efficaci i servizi per i cittadini. Sono molto soddisfatto del percorso intrapreso in questi anni e per questo voglio ringraziare tutti i dipendenti di Mm per la professionalità e l’impegno che oggi vedono un importante riscontro nei dati di bilancio". "Questo bilancio -aggiunge l'amministratore delegato, Francesco Mascolo- certifica la solidità dell’azienda. Negli ultimi anni abbiamo ampliato il perimetro delle nostre attività, mettendo a disposizione le storiche competenze ingegneristiche in nuovi settori e accettando nuove sfide. Abbiamo messo al centro della nostra strategia la sostenibilità e l’innovazione, cosicché i risultati delle performance delle varie business unit confermano nei dati di bilancio certamente positivi la bontà delle scelte fatte e condivise con il Comune di Milano". Mm conta oggi su 1.483 dipendenti, un dato in crescita, coerente con l’ampliamento del perimetro delle attività e a testimonianza della scelta di svolgerle maggiormente con personale interno. Partner strategico del Comune di Milano, la società progetta e supervisiona la realizzazione di infrastrutture per una mobilità più sostenibile e di spazi urbani per la collettività, è stazione appaltante qualificata, si prende cura di case, scuole, impianti sportivi, verde pubblico e garantisce che l’acqua di Milano sia buona e sicura perché controllata costantemente. Nel 2024, il servizio idrico integrato di Mm ha realizzato un Ebitda pari a 85,8 milioni di euro, una performance che supporta il volume degli investimenti di 54,6 milioni di euro, mantenendo una tariffa idrica tra le più basse d’Europa. E' proseguito il trend di riduzione delle perdite di rete, giunte all'11,4% a fronte di una media nazionale del 42%: un risultato ottenuto anche grazie all’utilizzo delle più elevate tecnologie come gli algoritmi predittivi di intelligenza artificiale, le immagini satellitari e la fibra ottica che consentono di individuare o prevenire le perdite. Contestualmente, il perimetro di azione del servizio idrico integrato di Mm si espande attraverso la progettazione e la realizzazione di infrastrutture utili a mitigare gli effetti del climate change. E' il caso, ad esempio, dei progetti Suds-Sustainable urban drainage systems, di depavimentazione e dei bacini di laminazione (la vasca del Seveso ha già evitato in almeno cinque occasioni l’allagamento dei quartieri a nord di Milano). Il piano di azione di Mm è perfettamente coerente anche con i contenuti della 'Water resilience strategy' della Commissione europea. La divisione Ingegneria ha salutato l’entrata in esercizio dell’intera tratta della Linea M4, fondamentale per connettere l’aeroporto di Linate con il centro città e i quartieri Sud Ovest di Milano. Mm ha inoltre completato il progetto esecutivo e finalizzato la gara per l’importante prolungamento della linea M1 verso Baggio. L’azienda è impegnata anche nello sviluppo di linee metropolitane e metrotranvie in tutta Italia (Napoli, Genova, Padova, Bergamo, etc.) e all’estero. Nel corso del 2024 è proseguito inoltre il contributo alla realizzazione di numerose opere finanziate mediante fondi del Pnrr per il Comune di Milano, come ad esempio la progettazione e la realizzazione dei 175 alloggi Erp di via dei Giaggioli con soluzioni innovative orientate a ridurre drasticamente consumi ed emissioni. E proprio in tema di efficientamento energetico e di progetti innovativi, la divisione Casa, che gestisce i 28mila alloggi di proprietà del Comune di Milano nei quali vivono oltre 45mila persone, ha in corso un progetto di riqualificazione degli edifici di via Rizzoli, dopo aver concluso quelli di via Coppin e via Bagarotti, che hanno interessato ben 566 alloggi. In linea con le previsioni del piano industriale, infine, nel 2024 Mm ha esteso la propria azione nell'ambito delle field operation, aggiungendo alle attività manutentive di scuole e impianti sportivi del Comune di Milano la gestione del verde nei complessi Erp, ponendo così le basi per la futura cura dell'intero patrimonio cittadino che si concretizzerà a fine 2025.