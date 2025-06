Lucca Comics celebra il French Kiss nel 2025 e ‘Stranger Things 5’

(Adnkronos) – La 59esima edizione del Lucca Comics & Games, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre, celebra la Francia con il tema 'French Kiss': il 'bacio alla francese' è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e alla graphic novel. Elementi che hanno ispirato il manifesto della nuova edizione a firma dell'illustratrice francese Rébecca Dautremer. L'artista non ha voluto limitarsi a un’unica immagine, ma ha creato una vera e propria galleria di personaggi: Un Lupo Mannaro, un Guerriero, una Contessa vampira, un Mostro, una Strega, e la Lukawa, creatura immaginaria che fonde il nome della città di Lucca con l’influenza orientale del manga e dell’animazione. A Dautremer sarà dedicata una mostra inedita che esporrà in anteprima mondiale il graphic novel Ruby Rose, la cui uscita è prevista per il 2026 in Francia. Tra i momenti più attesi il ritorno di Netflix, che torna alla kermesse per celebrare in grande stile l'attesissima quinta e ultima stagione di 'Stranger Things'. Appuntamento a venerdì 31 ottobre per un evento unico e imperdibile per prepararsi al capitolo conclusivo di una delle serie più amate di sempre. La quinta stagione, infatti, arriverà su Netflix in tre parti, tutte disponibili a partire dalle 2 del mattino (ora italiana): il Volume 1 (episodi 1-4) il 27 novembre, il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre e l'episodio finale il 1 gennaio 2026. Per la prima volta in un evento italiano arriva Tetsuo Hara, autore di 'Hokuto No Ken. Sarà presente al festival dal 30 ottobre al 2 novembre, con eventi per il pubblico, firmacopie e appuntamenti con la stampa nazionale e internazionale: un'occasione unica per incontrare un autore che ha segnato l'immaginario di intere generazioni. A lui sarà anche dedicata una prestigiosa mostra monografica, la prima al mondo a raccogliere le principali opere del Sensei, con oltre 100 originali esposti all'interno dell’esclusiva location della Chiesa dei Servi. La mostra sarà aperta al pubblico dal 25 ottobre al 2 novembre. Tra gli ospiti più attesi c'è anche Keiichiro Toyama, autore del primo capitolo di 'Silent Hill'. "La sua presenza – si legge in una nota – rappresenta un momento di straordinaria rilevanza culturale. Un’occasione unica per celebrare non solo la sua carriera leggendaria ma anche il videogioco come forma d’arte capace di raccontare, emozionare ed esplorare le zone più oscure e complesse della psiche umana". Arriveranno anche gli Elio e le Storie Tese per due giorni all'insegna di chiacchiere, presentazioni e ironia: il 29 e il 30 ottobre la band sarà in città per presentare l'unico e solo libro fotografico – dal titolo 'Foto' – che racconta la loro storia per immagini, ritratti scattati (anche) da altri ma autorizzati da loro, pubblicato da Rizzoli Lizard. E ancora: il creatore della saga 'Percy Jackson' Rick Riordan, l'autore bestseller Glenn Cooper, e le autrici di fama internazionali Cassandra Clare e Holly Black incontreranno i fan. Così come la mangaka Kei Urana e il graffiti artist e designer Hideyoshi Andou con il loro Gachiakuta che saranno infatti tra gli ospiti di Lucca Comics & Games in collaborazione con Star Comics e con Crunchyroll (l'attesissima trasposizione anime è in arrivo sulla piattaforma a partire da luglio 2025). Tra i primi ospiti confermati della scena italiana ci sono: Zerocalcare, Milo Manara, Leo Ortolani, Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti (che presenterà Agenda brutta 2026) e Zuzu, vincitrice nel 2019 del Gran Guinigi Miglior Esordiente. A partire da oggi, 25 giugno, alle ore 13, è iniziata la vendita dei biglietti Early Bird: chiunque voglia assicurarsi biglietti e abbonamenti a prezzo ridotto potrà farlo per un intero mese, fino alla mezzanotte del 25 luglio. Con un prezzo identico a quello dell’anno precedente, la biglietteria ordinaria riaprirà il 2 settembre. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)