Isola dei famosi, stasera nuovo appuntamento: chi saranno i quattro finalisti?

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 25 giugno, nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Chi saranno i quattro finalisti?

La puntata di questa sera si preannuncia ricca di sfide e momenti decisivi. Saranno svelati i nomi dei quattro concorrenti finalisti. Attesi anche duelli appassionanti e un confronto chiarificatore tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Una puntata tra emozioni, strategie e colpi di scena. Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti rischiano di dover abbandonare il gioco a un passo dalla finale. Ma non saranno gli unici: una seconda eliminazione a sorpresa, con televoto flash, cambierà ancora una volta le carte in tavola. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Appuntamento stasera alle 21:20 su Canale 5 per scoprirlo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)